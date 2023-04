Wéi d'Douane e Freideg matgedeelt huet, sinn hinnen e puer Ki géint d'Drogekriminalitéit gelongen.

290 Kilo Haschisch

Bei enger Camionskontroll Ufank Januar dëst Joer ass den Douaniere mat Hëllef vun hirem mobille Röntgenapparat e Camion aus Spuenien opgefall. D'Gefier hat eng agebaute Stopp ënnert der normaler Charge. Bei der Kontroll koumen dunn net manner wéi 290 Kilo Haschisch zum Virschäin.

Op Uerder vum Parquet goufen d'Droge séchergestallt an de Camionschauffer festgeholl. Hie koum virun den Untersuchungsriichter.

179 Kilo Cannabis

Enn Januar gouf e Camionsunhänger kontrolléiert, deen a Richtung Gent an der Belsch ënnerwee war. Den Drogespierhond Dino huet ugeschloen an de Beamten ze verstoe ginn, datt Droge verstoppt wieren. Doropshin goufen och 179 Kilo Cannabis entdeckt.

Op Uerder vum Parquet goufen d'Droge saiséiert an eng Enquête lancéiert.

100 Gramm Heroin an 100 Gramm Haschisch

Am Februar dunn konnt een Drogeschmuggler an engem Zuch aus der Belsch vun Douaniere gestallt ginn. Den Drogespierhond Gwen huet de Beamten Zeeche ginn, dass ënnert de Passagéier am Zuch een e méi speziellt Gepäck bei sech hat. Dës gouf kontrolléiert a ronn 100 Gramm Heroin an 100 Gramm Haschisch souwéi 100 Gramm vu Streckmëttel an 1.740 Euro Boergeld séchergestallt.

Och hei gouf de Mann op Uerder vum Parquet festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter.