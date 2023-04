E Freideg an der Mëttesstonn huet et op der A3 Richtung Stad, ënnert der neier Eisebunnsbréck kuerz virum Gaasperecher Kräiz gerabbelt, an net ze knapps.

Direkt 5 Autoe sinn hei een deem aneren hannendrop gerannt. RTL-Informatiounen no waren d'Rettungsekippen an d'Police op der Plaz, op d'mannst zwou Persoune goufen an d'Spidol transportéiert. © Arnaud Serexhe / RTL © Arnaud Serexhe / RTL © Arnaud Serexhe / RTL Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question. Informatiounen iwwert eventuell Blesséierter, leien eis aktuell net vir. Trafic-Info