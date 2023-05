Nieft engem alkoholiséierte Mann, deen d'Leit am Zuch belästegt huet, hat d'Police et en Donneschdeg mat zwee Onéierlechen an der Stad ze dinn.

Der Police war en Donneschdeg géint 16.30 Auer e Mann gemellt ginn, deen an engem Zuch vun Ettelbréck op Miersch déi aner Passagéier belästegt huet. Bei der Kontroll vum staark alkoholiséierte Mann op der Mierscher Gare gouf och eng kleng Quantitéit un Droge séchergestallt. No enger medezinescher Kontroll huet de Mann eng Nuecht um Policebüro misste verbréngen. Zwee Täter no Déifstall vu Kette gepëtzt An der Bouneweger Strooss an der Stad gouf en Donneschdeg eng Persoun vun dräi Täter iwwerfall, déi dem Affer eng Kette vum Hals gerappt hunn. No der Dot sinn Täter zwar geflücht, ma zwee vun hinne goufen awer méi spéit vun enger Patrull gestallt. Bei der Kierperkontroll um Policebüro konnt déi geklaute Ketten allerdéngs net fonnt ginn. Weider Ermëttlunge goufen deemno lancéiert.