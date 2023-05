De CGDIS mellt een Accident op der Autobunn a Richtung Arel an e "Gabelstapler", deen e Freideg den Owend zu Giewel gebrannt huet.

Kuerz no 17 Auer goufen zwou Persoune blesséiert, wéi op der A6 a Richtung Arel tëscht dem Gaasperecher an dem Zéissenger Kräiz zwee Autoen net laanschtenee koumen. D'Rettungsdéngschter aus der Stad waren op der Plaz.

An an der Rue de Windhof zu Giewel hat nach géint 17.30 Auer e "Gabelstapler" Feier gefaangen. Hei blouf et awer beim Materialschued. Am Asaz waren d'Ambulanciere vu Mamer an d'Pompjeeë vu Stengefort, Koler a Mamer.