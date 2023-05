Op der A1 a Richtung Tréier gouf et tëscht dem Tunnel Houwald an der Sortie Sandweiler/Hamm e Mëttwoch am Nomëtteg en Accident.

Véier Autoe ware géint kuerz viru 17 Auer am Coup. Déi accidentéiert Gefierer stinn zwar mëttlerweil op der Pannespuer, mee et staut sech awer nach a béid Richtungen. Wéinst Gaffer geet et och an der Géigerichtung just lues virun. © RTL Mobile Reporter