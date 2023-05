De Fleeschproduzent Cobolux huet annoncéiert, datt een um Enn vum Joer ophält mat schluechten.

Dës Tâche wäert ausgelagert ginn. Et wäert do mat Acteuren aus der Géigend zesumme geschafft ginn, wou d'Krittären all respektéiert ginn.

An der Lescht hätt ee just nach wéineg geschluecht an déi héich Energiepräisser géinge bewierken, datt een net méi kompetitiv wier.

Cobolux wäert an Zukunft seng Aktivitéiten an der Fleeschproduktioun an als Traiteur weider entwéckelen, heescht et.

Bei Cobolux schaffen 180 Leit.