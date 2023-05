An engem Schreiwes seet den zoustännege Minister den Ekippen déi sur Place ware Merci fir hir Aarbecht, déi si bis d'Ouverture vun der Piste gemaach hunn.

Fir d'Sécherheet vun der ziviller Aviatioun ze verbesseren, wieren am Moment d'Administratioun vun den techneschen Enquêten an d'Direktioun vun der ziviller Aviatioun un enger Enquête bedeelegt, déi bis elo nach géif daueren a géingen "le moment venu" kommunizéieren. Bis dës ofgeschloss ass, wäert d'Regierung sech och net äusseren.

De Fliger hat jo iwwer de belschen Ardenne Kerosin ofgelooss. Dat wier op 10.000 Meter geschitt, heescht et am Communiqué. De Sprit dierft op dëser Héicht komplett verdonst sinn an de Lëtzebuerger Territoire wier net concernéiert gewiescht.

Leschte Sonndeg war jo eng Boeing 747 vun der Cargolux um Findel noutgelant, dobäi waren Deeler vum Fuerwierk vun der Maschinn ewech gebrach.

D'Pist war gespaart ginn an de Fluchtrafic war perturbéiert.

Hei de komplette Communiqué vun der Regierung



Dans l'objectif d'améliorer la sécurité dans le domaine de l'aviation civile, l'Administration des enquêtes techniques et la Direction de l'aviation civile ont procédé à une enquête technique qui est actuellement encore en cours, afin d'analyser et définir la classification du risque de l'incident. À cet égard, le gouvernement doit d'abstenir de tout propos quant à l'incident.

À noter que les deux administrations mentionnées ci-dessus réalisent l'enquête en toute indépendance sans la moindre ingérence du ministère. Entretemps, une visite sur place des deux administrations a eu lieu. Il appartiendra aux administrations de communiquer le moment venu, les résultats de l'enquête.

Concernant le délestage de carburant (fuel dumping), afin d'alléger l'avion en cas d'urgence, il convient néanmoins de rappeler qu'il existe des procédures régies par la publication d'information aéronautique (AIP – eronautical Information Publication), publiée par skeyes et applicable aux espaces aériens belge et luxembourgeois:

1.5.4.2 Fuel Dumping

En cas d'urgence, le délestage de carburant doit, dans la mesure du possible, ne pas être effectué:

• au-dessus des zones encombrées de villes ou d'agglomérations,

• dans les circuits d'attente,

• à moins de 3.000 pieds au-dessus d'autres aéronefs.

Suite aux tracés du vol de l'avion Cargolux B747-400F, le kérosène a principalement été délesté dans les Ardennes sur une hauteur de 10.000 m. Selon des études de la United States Air Force, qui ont fait plusieurs recherches sur ce sujet, le kérosène s'évapore complètement à partir d'une hauteur de 5.000-6.000 pieds (1.500-1.800 m) dans l'atmosphère. De même, il est peu probable que le territoire luxembourgeois ait été affecté par cette procédure.

Pour conclusion, il est de volonté du ministère de la Mobilité et des Travaux publics de toujours communiquer de manière transparente au grand public et quant au suivi de l'évolution de la situation de l'incident en cause, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics restera en contact permanent avec ses administrations.