D'Disponibilitéite um Weekend ginn ausgebaut. D'Spidolsfederatioun ass sech mat de Ministèrë vun der Santé a Sécurité Sociale eens ginn.

D'Disponibilitéite um Weekend ginn ausgebaut.

D'Spidolsfederatioun ass sech mat de Ministèrë vun der Santé a Sécurité Sociale eens ginn.

Den Detail vun de Changementer bei de 4 Spidolsgruppen

En commun accord, la Fédération des hôpitaux (FHL), la vice-premier ministre et ministre de la Santé, Paulette Lenert, et le ministre de la Sécurité sociale, Claude Haagen, ont convenu d'ouvertures supplémentaires durant les weekends des IRM disponibles dans les quatre centres hospitaliers du pays.Horaires d'ouvertures supplémentaires :



• Centre hospitalier du Nord (CHdN) :

A partir du samedi 3 juin 2023, ouverture d'un appareil les samedis de 7 à 15 heures.



• Centre hospitalier du Luxembourg (CHL) :

A partir du samedi 3 juin 2023, ouverture d'un appareil supplémentaire les samedis de 8 à 16 heures.

Il est à noter que deux appareils sont déjà exploités les samedis de 8 à 16 heures depuis avril 2023.



• Centre hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) :

A partir du dimanche 4 juin 2023, ouverture d'un appareil les dimanches de 8 à 16 heures.

Il est à noter que depuis mai 2023, un appareil est déjà exploité les samedis de 8 à 16 heures.



• Hôpitaux Robert Schuman (HRS) :

A partir du samedi 3 juin 2023, ouverture de deux appareils sur le site Kirchberg des HRS les samedis de 8 à 12 heures.

Il est à noter qu'un appareil est déjà exploité depuis avril 2023 les samedis de 8 à 12 heures en alternance entre l'Hôpital Kirchberg et la Zithaklinik. Cette alternance prendra donc fin début juin, et l'Hôpital Kirchberg disposera de deux appareils IRM en fonctionnement les samedis de 8 à 12 heures.

Cette extension des horaires d'ouverture des plateaux médicotechniques des services d'imagerie médicale permettra de diminuer les délais d'attente pour l'obtention d'un examen IRM.



Le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité sociale et la FHL continuent de travailler de concert avec tous les acteurs impliqués afin d'améliorer durablement l'accès aux IRM au Grand-Duché de Luxembourg.