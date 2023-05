Dat ka variéiere vun 8 Stonne pro Woch fir e Buergermeeschter vun enger klenger Gemeng, bis zu 30 Stonnen an der Haaptstad.

All d'Gemengepolitiker hunn sougenannte Congé politique zegutt. Dat heescht datt si e puer Stonnen d'Woch vun hirer eigentlecher Arabescht fräigestallt ginn, esou datt si och Zäit hu sech ëm hier Gemeng ze këmmeren. D'Dauer vun dësem politesche Congé ass vu Gemeng zu Gemeng ënnerschiddlech.

Wéi vill politesche Congé d'Buergermeeschteren, d'Schäffen an d'Conseilleren zegutt hu riicht sech no der Gréisst vun der Gemeng.

An deene klengste Gemenge mat grad emol 7 Conseilleren hunn d'Buergermeeschteren 8 Stonnen d'Woch zegutt. D'Stonnenzuel geet da schrëttweis erop. An mëttelgrousse Gemenge mat 13 Conseillere kréien d'Buergermeeschtere 16 Stonnen d'Woch accordéiert. A grousse Gemenge mat 19 Memberen am Gemengerot kréien d'Buergermeeschtere 24 Stonnen an der Woch fir hiert politescht Mandat auszeüben.

Och bei de Schäffen ass de politesche Congé gestaffelt. 4 Stonnen d'Woch fir kleng Gemengen, 10 Stonne fir Mëttelgrouss Gemengen an 16 Stonne fir di grouss Gemengen am Land.

An der Stad gëllt e spezielle Regime. Hei huet de Buergermeeschter Urecht op 30 Stonnen an der Woch, di 6 Stater Schäffe kréien 20 Stonnen accordéiert.

Natierlech profitéieren och d'Conseillere vum Congé politique. Hei ginn et just 2 Regimmer: am Majorzsystem sinn 2 Stonnen an am Proporzsystem si 4 Stonnen d'Woch virgesinn.

Am Inneministère ginn et wëll Iwwerleeungen fir den d'Gesetz vum Congé Politik ze reforméieren. Et wéilt een de Politiker méi Zäit accordéieren, fir fir d'Gemeng ze schaffen, seet d'Inneministesch Taina Bofferding.