RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Verstéiss géint d'Vëlkerrecht vun den USA an IsraelD'LSAP kritiséiert déi passiv Haltung vun der CSV-DP-Regierung

RTL Lëtzebuerg
D'Lëtzebuerger Regierung misst determinéiert handelen, fuerderen d'Sozialisten e Freideg an engem Schreiwes.
Update: 10.04.2026 18:29
© RTL Lëtzebuerg

D’LSAP kritiséiert déi an hiren Ae passiv Haltung vun der CSV-DP-Regierung bei de Verstéiss géint d’Vëlkerrecht vun den USA oder den illegale an disproportionéierte Militäroperatioune vun Israel. Näischt maachen wier keng neutral Positioun.

De Grand-Duché misst säi politesche Courage erëmfannen. Et sollt ee sech ee Beispill huelen un anere Länner, ewéi zum Beispill Spuenien, dat konsequent déi demokratesch Wäerter an dat internationaalt Recht géing verdeedegen. D’Lëtzebuerger Regierung misst determinéiert handelen, fuerderen d’Sozialisten an engem Communiqué.

Notamment andeems se de Luxembourg Trade and Investment Office (LTIO) zu Tel Aviv géing zoumaachen a cibléiert Sanktioune géint Israel géing decidéieren.

Schreiwes nëmme kuerz virun USA-Visitt vum Grand-Duc an der Regierung

Niewent Grand-Duc Henri wäerten och den Ausseminister Xavier Bettel, de Tourismus-Minister Lex Delles an de Finanzminister Gilles Roth dobäi sinn. D’Visitt soll vum 12.-17. Abrëll daueren. Ënnert anerem sinn hei verschidde Stoppen zu Colorado Springs, New York a Washington D.C. geplangt.

Communiqué vun der Regierung
<br>Déplacement de S.A.R. le Grand-Duc et des ministres Bettel, Delles et Roth aux États-Unis (12-17.04.2026)<br>

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.