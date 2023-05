Enn Abrëll ware 15.330 Leit op der Sich no enger Aarbecht, sou d’Adem an de Statec e Méindeg de Moien.

De Mount virdru war et quasi exakt déi selwecht Zuel. Op ee Joer gekuckt, ass et awer weiderhin eng Hausse vu 7,4% also vu ronn 1.000 Leit.

Bis virun engem Joer war de Chômagetaux erofgaangen an zanterhier ass e liicht geklommen.

Schreiwes vum Statec

Le taux de chômage est 4.9%

Crée le 22.05.2023

Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’élève à 15.330 au 30 avril 2023, en hausse de 1061 personnes (soit 7.4%) par rapport au mois d’avril 2022. Ce nombre de demandeurs d’emploi est en hausse pour toutes les durées d’inoccupation sauf pour les personnes dont la durée d’inscription est supérieure à 12 mois.

Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, calculé par le STATEC, est de 4.9% valeur identique au mois précédent.

Le nombre de nouvelles inscriptions de demandeurs d’emploi est à la hausse. En effet, 2138 résidents se sont inscrits à l’ADEM au cours du mois d’avril 2023, soit une hausse de 46 personnes ou de 2.2% par rapport à avril 2022. A noter que les nouvelles inscriptions de ce mois comprennent 52 inscriptions de bénéficiaires de la protection temporaire (réfugiés venant d’Ukraine).