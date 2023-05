D'Beamte vun der Police hunn e Sonndeg direkt zwee Männer, déi staark alkoholiséiert waren, wéinst aggressivem Verhale mat op der Büro geholl.

E Sonndeg de Mëtteg kuerz no 14.30 Auer gouf an engem Café an der Rue de Strasbourg am Garer Quartier en aggressive Mann gemellt. Op der Plaz sinn d'Beamten op e staark alkoholiséierte Mann getraff, deen offensichtlech fir sech an anerer eng Gefor duergestallt huet. Doropshin huet de Mann d'Nuecht an der Ausniichterungszell misste verbréngen.

Géint 20.50 Auer goufen d'Beamten e Sonndeg dunn an d'Bouneweger Strooss an der Stad geruff, nodeems et an engem Café zu engem Sträit koum. Och hei konnt e staark alkoholiséierte Mann ugetraff ginn. Nodeems dëse refuséiert huet, de Café ze verloossen, koum och hie fir eng Nuecht an de Passagearrest.