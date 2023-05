Ee Chauffer huet um Dënschdeg géint 13.30 Auer an enger Lénkskéier d'Kontroll vu sengem Auto verluer an huet an der Suite 2 Beem ze pake kritt.

De Chauffer hat Gléck am Ongléck an ass fir d'Kontroll an d'Spidol. D'Gefier huet och gebrannt. D'Pompjeeën haten d'Feier awer séier ënner Kontroll.