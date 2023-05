De Statec notéiert op d‘Joer gekuckt eng Baisse vu 4,7% fir d‘éischt Trimester.

Domat läit een däitlech ënner dem Niveau vun der Eurozon. Schold un där Entwécklung sinn ënner anerem d'Konstruktioun an den Textilberäich.

Fir d‘zweet Trimester ass keng Amelioratioun en Vue. Plazeweis geet et dëst Joer awer och biergop, zum Beispill am Stolsecteur.