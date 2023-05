E Samschdeg de Mëtteg goufe bei 5 Accidenter op eise Stroossen am Ganze 7 Persoune blesséiert.

3 Mol huet de Samu missten an den Asaz geruff ginn.

Dat war géint 12.00 Auer op der RN10 tëscht dem Kounenhaff an Uewereesbech de Fall. Hei hate sech 2 Motocyclisten ze pake kritt.

E weideren Asaz vum Samu gouf et da géint 12.50 Auer um CR353A tëscht Nuechtmanescht an dem Groesteen e Moto an e Vëlo matenee kollidéiert waren. De Vëlos- an de Motosfuerer goufe beim Accident blesséiert.

Kuerz virun 13 Auer war den Noutdokter dann op der RN7 tëscht Colmer-Bierg an dem Rouscht op der Plaz. Hei gouf eng Persoun blesséiert, wéi en Auto e Moto ze pake krut.

Dat nämmlecht war schonn um 11.30 Auer zu Roumecht de Fall. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.

Kuerz virun 12 Auer war dann e Cyclist zu Gréiwemaacher ugestouss ginn.