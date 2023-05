An der Nuecht op e Samschdeg gouf d'Police géint 4 Auer geruff, well an der Entrée vum Parkhaus Neipperg e Mann louch, dee blesséiert war.

Hie koum an d'Spidol. D'Affer gouf eventuell mat enger Fläsch attackéiert. Bei den Ermëttlunge gouf en Tatverdächtegen identifizéiert. Dës Persoun konnt festgeholl ginn a koum nach de Weekend bei den Untersuchungsriichter.