De Belsch huet an de leschten 20 Joer de grousse flamännesche Recherche-Institut VITO geleet.

Do huet do virdrun als Professer op der Uni Gent geschafft am Beräich Hydraulik.

Parallel soll d'Sich no engem neie Generaldirekter weiderlafen, heescht et an engem Communiqué vum LIST.

Rezent war bekannt ginn, datt den Direkter vu bis ewell, Thomas Kallstenius, de LIST no 5 Joer géing verloossen.