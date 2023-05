D'Patronat hätt alles gemaach, fir sech ze verstoppen a vu senger Säit wier näischt komm.

Dat hunn den OGBL an den LCGB e Mëttwoch de Moien op enger gemeinsamer Pressekonferenz iwwert d'Verhandlungen am Bausecteur betount. D'Verhandlungen fir en neien Kollektivvertrag fir 20.000 Salariéeën hätten op en Neits geschleeft an d’Patronat hätt d’Urgence vun der Situatioun einfach net verstanen.

Dowéinst géif een elo gewerkschaftlech Aktiounen an de nächsten Wochen a Méint starten. Dat wat passéiere géif, wier eng riseg Sauerei. Et kéint net sinn, datt zanter 2 Joer negociéiert gëtt an einfach keng Eenegung a Saache Salairen, Congéen oder Formatiounen fir d'Leit um Bau fonnt géif ginn, hu béid Gewerkschaften e Mëttwoch nach bedauert.