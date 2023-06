De Premier Xavier Bettel an d'Finanzministesch Yuriko Backes ware mat enger 50 Lëtzebuerger Entreprisen zu Dublin op Besuch.

Et wëll ee Lëtzebuerger Betriber op Dublin bréngen an ëmgedréint. Zemools an de Beräicher Logistik, Digital a Maritim gesäit de Xavier Bettel vill Chancë fir d'Entreprisen. Mat der Visitt op der Plaz wëll ee Relatiounen tëscht de Lëtzebuerger an iresche Betriber ausbauen respektiv iwwerhaapt mol opzebauen oder wéi de Premier seet: "Mir sinn hei, fir d'Dieren opzemaachen."

Wirtschaftsrelatiounen an Irland sollen ausgebaut ginn. Premier Xavier Bettel zu Dublin um Mikro vum Gael Arellano.

D'Yuriko Backes iwwerdeems ass frou iwwert d'Treffe mam iresche Finanzminister an dem President vun der Eurogrupp. Hei wéilt ee sech besonnesch iwwert aktuell Themen austauschen.

Wirtschaftsrelatiounen an Irland sollen ausgebaut ginn. Finanzministesch Yuriko Backes zu Dublin um Mikro vum Gael Arellano.

Mam Besuch zu Dublin wëll een zesummen d'Interesse verdeedegen. Ma um Programm stoung awer och déi offiziell Aweiung vun der éischter Lëtzebuerger Ambassade an Irland.

Lëtzebuerg huet elo eng Ambassade an Irland. Kamera: Luc Rollmann

Irland ass souwuel e Partnerland wéi och e Konkurrent, sou de Xavier Bettel. Béid Länner punkten an Europa nämlech besonnesch mat hire Finanzplazen.