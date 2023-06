D'Kapazitéite vum Ettelbrécker Schluechthaus ginn duer, fir der Demande gerecht ze ginn, wann dat zu Wecker zoumécht, sou den LSAP-Landwirtschaftsminister.

Dat sot hien e Freideg am Kader vu senger Entrevue mat der Direktioun vum Abattoir zu Ettelbréck. Et wier wichteg ee Schluechthaus zu Lëtzebuerg ze halen, fir kuerz Weeër vun de Bauerenhäff ze versécheren, wat am Interêt vum Déierewuel wier, sou de Claude Haagen. Iwwer d'Agrargesetz hätt de Ministère och d'Méiglechkeet, Investissementer ze kofinanzéieren, wa se zu Ettelbréck sollten néideg ginn.