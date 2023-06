No bal 8 Joerzéngten ass d'Kadasterverwaltung vum Belair op d'cloche d'Or an d'Darwin-Strooss geplënnert, wou d'Leit an fuschneien Büroen empfaange ginn.

Den Dag ginn eng ronn 500 Extraite bei der Kadasterverwaltung ugefrot. Déi meescht dovun iwwert den digitale Wee, also iwwer Geoportail a myguichet. D'Leit, déi en Extrait brauchen, ginn awer och an Zukunft an de Guicheten op der Cloche d'Or empfaangen. Geplënnert sinn d'Direktioun, d'Zerwisser vum Remembrement, den Geo-Donnéeën an der offizieller Unitéit, déi

Miessunge mécht. Alles an allem schaffen eng 150 Fonctionnairen fir dës Verwaltung, dorënner Geometeren, Architekten a Juristen. D'Aweiung vun de neien Lokalitéiten vun der Kadasterverwaltung war en Dënschdeg de Moien a Presenz vun der zoustänneger Finanzministesch Yuriko Backes. Déi al Gebailechkeeten um Belair an der Gaston-Diderich-Strooss ginn iwwerdeems renovéiert. Links D'Schreiwes vum Finanzministère.