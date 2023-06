An de leschte Méint gouf den LU Alert all éischte Méindeg am Mount getest. Dësen Dënschdeg, de 27. Juni, gouf et um 19 Auer en net annoncéierten Test.

Am Juni schonn haten d'Autoritéiten annoncéiert, datt een déi nächst Tester net wéilt ukënnegen. Domadder wëll een d'Provider zu Lëtzebuerg an enger reeller Situatioun, déi net virauszegesinn ass, préiwen. En Dënschdeg sollten Leit, déi sech an de Gemenge Beefort, Bäerdref, Betzder, Kondref, Iechternach, Fëschbesch, Hiefnesch, Jonglënster, Fiels, Noumer, Reiduerf, Rouspert-Mompech, der Äernzdallgemeng a Waldbëlleg géint 19 Auer opgehalen hunn, eng SMS kritt hunn. Et was wichteg ze soen, datt een dës just da soll kritt hunn, wann een och mat sengem Handy an enger vun dësen Zone mat enger Statioun verbonne war. An der SMS misst ze liese gewiescht sinn: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT». Weider Informatioune fënnt een um Site vum Gouvernement. Schreiwes EMBARGO: Refonte du système national d'alerte: test non annoncé des SMS d'alerte zonal (27.06.2023)

Dans le cadre de la refonte du système d'alerte et d'information à la population, le gouvernement procède, depuis le mois de mai 2022, à des tests mensuels du réseau de sirènes, de l'application GouvAlert et en envoyant un SMS d'alerte à la population se situant dans une zone déterminée. Comme annoncé début juin, les tests des SMS d'alerte zonal ne seront plus annoncés à l'avance, ce qui permettra de mettre les opérateurs de réseau mobile en situation réelle face à un évènement qui suscite l'alerte imminente et spontanée de la population. Par conséquent, le test non annoncé du SMS d'alerte zonal a eu lieu mardi, le 27 juin 2023, sur le territoire des communes de Beaufort, Bech, Berdorf, Betzdorf, Consdorf, Echternach, Fischbach, Heffingen, Junglinster, Larochette, Nommern, Reisdorf, Rosport-Mompach, de la Vallée de l'Ernz et de Waldbillig. Il est important de noter que seules les personnes dont les téléphones portables ont été connectés à une station de base de téléphonie mobile de la zone susmentionnée au moment où l'alerte a été lancée ont reçu le SMS suivant: «LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT». Des informations supplémentaires et une foire aux questions sont disponibles sur le site Internet suivant: Système d'alerte national: https://mint.gouvernement.lu/fr/dossiers/2022/lu-alert.html.