Den Obervatoire de l'Habitat confirméiert en däitleche Ralentissement am Logement.

Am Joresverglach goung zum Beispill d'Aktivitéit bei Appartementer déi gebaut ginn ëm 72% zeréck, wann een d'Chiffere vum éischten Trimester kuckt. D'Verkafspräisser goungen an där Zäit annerhallwe Prozent zeréck. Am meeschte concernéiert sinn do déi existent Haiser, mat engem Minus bei de Verkafspräisser vu 4,3% bannent 12 Méint.

Parallel geet et bei de Loyeren an déi aner Richtung, déi si bannent engem Joer ëm 11% erop gaangen.