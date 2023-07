En Donneschdeg am Nomëtteg war der Police eng Motocyclistin an der Rue des Bateliers zu Waasserbëlleg gemellt ginn.

D'Polizisten hunn d'Fra kontrolléiert an en Alkoholtest bei hir gemaach. Well dëse positiv war an d'Fra ausserdeem kee valabele Führerschäin hat, gouf de Moto op Uerder vum Parquet agezunn.

Géint 17 Auer en Donneschdeg den Owend hat d'Police dann en Automobilist op der Place de la Gare an der Stad kontrolléiert. Den Alkoholtest war positiv an dem Mann säi Führerschäi gouf agezunn.