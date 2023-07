Am Conseil um Freideg gëtt ënner anerem eng EU-Direktiv ëmgesat, mat där e minimalen Niveau u Steiere fir Multinationalen determinéiert gëtt.

Heimat gëtt den zweete Volet vun der grousser Steier-Reform op OECD-Niveau ëmgesat.

Da gouf et de Feu-vert fir déi weider Haussë vun de Präisser pro Tonn C02, bis op 45€ d'Tonn am Joer 2026.

Et kënnt en neit Gesetz fir besser géint Krankheete bei Haus-Déieren a bei wëllen Déieren unzekämpfen. Ënner anerem kréien d'Déierendoktere méi Moyenen an et ginn nei administrativ Strofen agefouert.