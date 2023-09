LSAP-Walprogramm: 25 Prozent vun der Locatioun an d'ëffentlech Hand

Dat Zil soll a 15 Joer areecht sinn. Esou sollen d'Präisser stabiliséiert an den Accès zu bezuelbarem Wunnraum garantéiert ginn.

Ee Véierel vun de Locatiounswunnenge solle bannent den nächste 15 Joer an ëffentlecher Hand sinn. Ënnert dem Stéchwuert "Zesummen" huet d'LSAP haut zu Esch en Deel vun hirem Walprogramm presentéiert - an deem Kapitel fanne sech Theme vun Aussepolitik, iwwer Kultur bis Wunnen.

D'Sozialiste stellen d'Thema Wunnengsnout an de Mëttelpunkt. Duerch de Pacte Logement 2.0 wier eng gutt Basis do, esou d'Inneministesch a Co-Spëtzekandidatin am Süden Taina Bofferding, ma et misst een nach méi wäit goen.

"Eng ganz kloer Fuerderung, déi mer als Sozialisten hunn, ass eben, dass 25% vum Locatiounsmarché an ëffentlecher Hand musse sinn, dat heescht souwuel beim Staat wéi bei de Gemengen, dat iwwert déi nächst Joren. A firwat wëlle mer dat, ma ganz einfach, well mer domadder eben och en Afloss op d'Präisser hunn, dass mer déi doduerch stabiliséiert kréien a virun allem doduerch och garantéiert kréien, dass d'Leit en Accès zu bezuelbarem Wunnraum kréien."

An der Aussepolitik stinn d'Sozialiste weider zu der Ukrain a gesinn Erausfuerderunge wat d'Migratioun an d'Relatioune mat Afrika ugeet, ma och am Klimawandel, wou Europa keng Konzessioune maachen dierft, sou den Ausseminister an anere Spëtzekandidat op der rouder Südlëscht, Jean Asselborn.

"Mir mussen déi CO2-Neutralitéit am Joer, wat mer jo definéiert hunn, 2050 upeilen mat Tëschenetappen 2030, 2035. Wann een elo kuckt, léif Leit, wou d'Geforen eigentlech hierkommen, géint d'Politik vum Klimawandel, da sinn dat ganz dacks weltwäit, an ech kéint Iech e Liddchen dovunner päifen, Politiker déi rietsradikal ugesidelt sinn."

Zil vum sozialistesche Walprogramm wier et, géint Inegalitéiten ze kämpfen, déi an de leschte Joren zougeholl hätten, sou d'national Spëtzekandidatin a Gesondheetsministesch Paulette Lenert. Un hirer Partei, déi zanter 2004 an der Verantwortung ass, géing dat awer net leien.

"Mir hu Krise mat deene mer ze dinn hunn, mir hunn e Klimawandel, deen usteet, wou ee muss dogéint goen, alles dat mécht, dass den Drock op d'Gesellschaft insgesamt grouss gëtt an dann ass de Risiko natierlech, dass verschidde Leit méi offalen, an ech si fest dervun iwwerzeegt, dass wann d'Sozialisten net an de Regierunge gewiescht wären, dass déi Situatioun nach méi verschäerft wär, wéi se elo ass."

Dat hätt hir Partei och bei de leschten Tripartite gewisen, esou d'Paulette Lenert. Fir d'Spëtzekandidatin Paulette Lenert ass et iwwregens déi éischte Kéier, datt si mat an d'Nationalwale geet. Fir hire Parteikolleeg Jean Asselborn sinn et dogéint déi 9. Chamberwalen. Zenter 1984 fënnt een säin Numm op LSAP-Lëschten.