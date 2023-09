Et gi bis ewell keng Verännerungen am Plang vun der Gewerkschaften: Bei der Cargolux gëtt vun en Donneschdeg u gestreikt.

Déi éischt Schicht, déi en Donneschdeg de Moien um Findel sollt ufänken, ass am Streik, krute mer vun de Gewerkschafte confirméiert, an d'Leit géifen all matmaachen.

De Grond sinn déi gescheitert Verhandlungen, déi annerhallef Joer laang gelaf sinn, fir en neie Kollektivvertrag. D'Direktioun vun der Cargolux an d'Gewerkschaft goufe sech net eens iwwert déi grouss Linn an iwwert eng Lounerhéijung.

D’Direktioun sot e Mëttwoch, d'Fuerderunge wären iwwerdriwwen. Déi lescht dräi Joer hätten d'Salariéen ganz héich an exzeptionell Primme kritt. D’Fuerderung vu 6 Prozent Lounerhéijung op véier Joer wär "net raisonnabel".

OGBL an LCGB konteren, am Ausland wieren d’Lounerhéijungen däitlech méi héich. An déi héich Primme fir d'Cargolux Mataarbechter, déi e Mëttwoch publizéiert goufen, kéinten net mat Lounerhéijunge gläichgestallt ginn.

De Cargolux-Chef bedauert de Schued, deen e Streik der Cargoairline géing bréngen. D'Gewerkschafte soen, den Direkter wier selwer Schold, andeems hien net op hir Fuerderungen ageet.

En Donneschdeg de Moien um 10.30 Auer maachen den LCGB an den OGBL e gemeinsame Point-Press beim Cargozenter.