Andy Brücker
En Dënschdeg de Moie koum et zu engem méi uergen Accident op der A13.
Update: 10.03.2026 09:28
Ee Camion an e puer Autoe waren an den Accident verwéckelt.
© Domingos Oliveira

En Dënschdeg de Moien koum et op der A13 Richtung Schengen, virun der Jonctioun Lankelz zu engem méi uergen Accident. Am Trafic-Info vum ACL war ze liesen, dass 5 Autoen an 1 Camion an den Accident verwéckelt waren. Vun der Police krute mer 3 Autoen an 1 Camion bestätegt.

© Domingos Oliveira

Wéi d’Police weider matdeelt, goufen dräi Persoune verwonnt. Eng dovunner huet mussen aus dem Auto geschnidde ginn. Wéi uerg déi Persoun blesséiert war, konnt op Nofro hin nach net definitiv matgedeelt ginn.

Deen Accident huet natierlech fir gréisser Perturbatiounen am Beruffstrafic gesuergt. Zäitweis waren all d’Spueren op där Plaz blockéiert.

© Domingos Oliveira

