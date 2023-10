Den Aarbechtsminister an d'ITM sinn op enger Pressekonferenz op déi grouss Defie vun der Zukunft agaangen.

Op enger ëffentlecher Konferenz mat ënnert anerem de Sozialpartner, Aarbechtsmedezinner a Chefs d'entreprisen huet sech alles ëm d'Sécherheet an d'Gesondheet op der Aarbechtsplaz am digitalen Zäitalter gedréit.

De Georges Engel huet engersäits vun de positive Verännerunge geschwat, déi et gëllt ze notzen. Haut géif ee ganz anescht matenee schaffen a kommunizéieren, wat och Erausfuerderunge mat sech bréngt:

Automatiséierung vun der Aarbecht, Aarbecht op Distanz, kënschtlech Intelligenz - dat si just puer Beispiller vun de fundamentale Verännerungen, déi och eng Auswierkung op eis Aarbecht wäerten hunn.

Stéchwuert Teletravail huet den Direkter vun der ITM, Marco Boly, betount, datt et engersäits e positiven Nieweneffekt vun der Pandemie ass, een awer ëmmer béid Säite vun der Medaile muss kucken:

D'Leit veraarmen doheem. Et muss e kucken, wéi sech dat an der Ergonomie artikuléiert. Huet jiddereen doheem déi Konditiounen ze schaffen wéi e well. Ass et net just en anere Moyen, datt Societéite Metercarré aspueren. Et muss ee kucken, deen Equiliber ze definéieren.

En anere wichtege Volet wier dee vun der mentaler Gesondheet. De Georges Engel:

De Risiko vu psycho-soziale Krankheeten gëtt an engem ëmmer méi schwéieren Ëmfeld ëmmer méi grouss. Mer musse verstäerkt op Preventioun sëtzen, déi och dem Teletravail zum Beispill Rechnung dréit.

D'Sécherheet an d'Gesondheet vun de Salariéeën géif weider eng Suerg bleiwen an misst promouvéiert a protegéiert ginn, huet den Aarbechtsminister nach betount.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Impact de la numérisation sur la sécurité et la santé au travail (03.10.2023)

Communiqué par : Inspection du travail et des mines (ITM)

Au cours d'une conférence de presse organisée le 3 octobre 2023, Georges Engel, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, et Marco Boly, directeur de l'Inspection du travail et des mines, ont traité du thème de la numérisation et de son impact sur la sécurité et la santé au travail (SST). L'émergence de nouvelles technologies, telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, le «big data», le «cloud computing», la robotique collaborative, la réalité virtuelle et augmentée, la fabrication additive et les plateformes en ligne a un impact profond sur le monde du travail. Face à la multiplication des technologies, il est primordial d'apprécier les effets potentiels de cette évolution sur la sécurité et la santé des salariés et d'anticiper les actions permettant leur prévention.

La thématique a ensuite été développée au cours de la conférence «Sécurité et santé au travail à l'ère numérique», durant laquelle le ministre Georges Engel, s'est adressé au public pour souligner l'importance de cet aspect. Malgré les avantages de la numérisation, l'incidence des nouvelles technologies numériques sur le travail et les défis associés en matière de SST apparaissent peu à peu et sont relativement inconnus. Promouvoir et protéger la sécurité et la santé des salariés reste une préoccupation majeure.

Organisée par l'Inspection du travail et des mines, cette conférence a réuni e.a. chefs d'entreprise, responsables des ressources humaines, partenaires sociaux, médecins du travail, mais aussi salariés désignés et coordinateurs de sécurité et de santé, qui ont pu découvrir et approfondir les facettes multiples de la numérisation pour la protection des salariés. À cet effet, un podium de discussion a permis à l'Inspection du travail et des mines, par la voix de son directeur, à Joël Schons, responsable de l'entreprise Stugalux Construction, et à Jean-Luc De Matteis, membre du bureau exécutif de l'OGB-L, d'exprimer leur point de vue sur le sujet.

L'ensemble de la journée s'inscrivait dans le cadre de la campagne européenne «Lieux de travail sains» 2023-2025 de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA). Cette campagne européenne porte sur les cinq domaines prioritaires suivants: le travail sur plateformes numériques, l'automatisation des tâches, le travail à distance et hybride, la gestion des travailleurs au moyen de l'IA et les systèmes numériques intelligents, soit des systèmes numériques de surveillance et d'amélioration de la sécurité et de la santé des salariés, dont les équipements de protection individuel (EPI) intelligents.

L'EU-OSHA rassemble une série d'outils, de documents et d'exemples de bonnes pratiques sur le site dédié à la campagne: healthy-workplaces.eu disponible dans les différentes langues de l'Union européenne.