E Freideg ass d'Police wéinst enger Kläpperei mat Waffen an d'Rue Joseph Junk op der Gare geruff ginn.

D'Police huet eng Rei involvéiert Persounen op der Plaz ugetraff. Zwou Persoune ware blesséiert a missten an d'Spidol bruecht ginn. Bei enger involvéierter Persoun gouf eng Eisestaang séchergestallt.

Éischten Informatiounen no war et ee Sträit ënner Bekannten, dee schonn e puer Deeg virdrun zu engem Policeasaz gefouert hat. Op Uerder vum Parquet goufen dräi Verdächteger festgeholl an eng Rei Géigestänn goufe saiséiert.