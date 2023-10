Dëst gouf bei enger Kontroll vun der Police um "Tag der Deutschen Einheit" vum 3. Oktober 2023 festgestallt.

Hei goufe geziilt Camione kontrolléiert, déi a Richtung Däitschland deen Dag ënnerwee waren. Am Kader vum Transitverbuet dierfe Camionen op Sonndeger a Feierdeeg jo net an Däitschland d'Grenz passéieren.

Bei den zwou Kontrollen un de Grenze mat der Belsch (Sterpenech) a mat Frankräich (Zoufftgen) goufen am ganzen 81 Verstéiss festgestallt. D'Chauffeure vu Camione goufe mat engem Protokoll verwarnt.