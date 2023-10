En Dënschdeg koum et géint 13.15 Auer op der Héicht vum "Priedegtstull" zu Bäerdref zu engem méi uerge Vëlosaccident.

Éischten Informatiounen no koum de Cyclist aus Richtung Bäerdref, wéi hien an enger Kéier d'Kontroll iwwert säi Vëlo verluer huet an ca. 6 Meter an d'Déift gefall ass.

De Vëlosfuerer koum mat schwéiere Blessuren an d'Klinick.