Nom Attentat zu Bréissel ass de Koordinatiounsgrupp fir d'Lutte géint den Terrorismus (GCT) op Demande vum Staatsminister Xavier Bettel zesummekomm.

Dat fir ze evaluéieren a wéi wäit et hei am Land d'Menace vun enger terroristescher Attack besteet.

Wéi et an deem Kontext an engem Schreiwes vum Haut-Commissariat à la Protection nationale heescht, hätt de GCT aktuell keen Indice dofir, dass et eng konkret Terrormenace hei am Land gëtt. Et bleift deemno bei der aktueller Warnstuf vum Niveau 2 vum Plan Vigilnat. Deemno wier déi terroristesch Menace den Ament reell awer abstrakt.

D'Lëscht mat den sensibelen Sitten an Evenementer gouf aktualiséiert.