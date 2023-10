Um Donneschdeg géint 12.30 Auer huet e Chauffer d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass vun der Strooss ofkomm.

Wärend den Opraumaarbechten huet d'Streck musse komplett fir den Trafic gespaart ginn.

Éischten Informatiounen no gouf de Chauffer blesséiert an ass an d'Spidol bruecht ginn.

Trafic-Info