D'lescht Woch war bekannt ginn, dass d'Firma Circuit Foil vu Wolz wéilt 30 Aarbechtsplazen ofbauen.

Um Freideg ass et d'Annonce, dass d'Direktioun an d'Personaldelegatioun elo probéieren e Plan de maintien dans l'emploi auszeschaffen. Bis dëse final géif stoen, wëll d‘Direktioun näischt weider ëffentlech dozou soen, heescht et um Freideg den Owend an engem Communiqué.