D'Virfäll, bei deene Judden oder Synagogen attackéiert ginn, heefege sech an Europa.

Och zu Lëtzebuerg mécht ee sech Suergen, datt den Antisemitismus kéint zouhuelen.Vill Leit trauen sech net méi an d'Synagog. Normalerweis komme ronn 40 Gleeweger an de Gottesdéngscht um Samschden, ma um Samschdeg ware grad emol 10 Leit an d'Escher Synagoge komm, bedauert den David Weis, President vun der liberaler jüddescher Communautéit: "D'Leit hunn Angscht, d'Leit froen eis, ass d'Police d'do, hutt dir extra Mesurë geholl? Also d'Leit spiere sech net wuel".

Den Alexander Grodensky, Rabbiner vun der Escher Synagog, fuerdert, datt d'Police op d'mannst wärend de Gottesdéngschter misst Presenz weisen.

D'ASBL RIAL, dokumentéiert zënter 2017 antisemittesch Virfäll zu Lëtzebuerg. Vu Januar bis September hu si eng 33 Virfäll gezielt. Zënter der Hamas-Attack de 7. Oktober wäre bal nach eemol esou vill Fäll dobäi komm, seet d'Associatioun. Nach wier et bei verbalen Attacken a radikale Kommentaren op de Soziale Medie bliwwen. Wann de Konflikt am Noen Osten sech verschäerft, fäert een awer, datt och zu Lëtzebuerg den Antisemitismus weider zouhëlt.