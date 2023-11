Den 112 mellt 3 Blesséierter bei 3 Accidenter. Bei Stroossen an op der Wemperhaart koum et zu Kollisiounen, bei Béiwen gouf eng Persoun ugestouss.

Kuerz virun 12 Auer hat et um CR181 tëscht Stroossen an dem Briddel tëscht zwee Autoe geknuppt. Eng Persoun gouf dobäi blesséiert a vun de Rettungsekippen aus der Stad an de Pompjeeë vu Bartreng a Mamer versuergt.

Op der Wemperhaart koum et kuerz no 13 Auer zu enger Kollisioun tëscht 3 Camionen op der Haart. Och hei gouf et ee Blesséierten. Op der Plaz waren d'Ambulancieren vu Clierf, d'Pompjeeë vu Wäiswampech an Ëlwen an de Samu-Helikopter.

Op der N26 tëscht Béiwen an Noutem war géint 13.50 Auer eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert ginn. D'Ambulanciere vu Wolz, d'Pompjeeë vum CIS Lac an de Samu-Noutdokter vun Ettelbréck.