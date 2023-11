An engem Communiqué heescht et, datt och no wochelaangem Austausch mat de Finanzpartner Esch an dem Ëmweltministère keng Léisung konnt fonnt ginn.

Trotz Subventiounen hat BENU, dat 2017 gegrënnt gi war, Scholden vun iwwer 945’000 Euro. D’Käschten all Joers louchen elo bei 2 Milliounen Euro. 42 Leit hunn do geschafft. Links PDF: Pressecommuniqué