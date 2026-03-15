Krich am IranAktuell wéineg Aussiicht op e séiert Enn vum Konflikt

AFP, iwwersat vun RTL
De Krich vun Israel an den USA géint den Iran geet an déi drëtt Woch.
Update: 15.03.2026 11:56
Loftattacken op d'iranesch Stad Isfahan
E Samschdeg huet den US-President Donald Trump jo annoncéiert, dass d’US-Marinn deemnächst géif domat ufänken, Pëtrolstanker duerch d’Strooss vun Hormus ze begleeden. Déi fir de weltwäiten Ueleg-Handel esou wichteg Mieresstrooss gëtt jo vum Iran blockéiert. Den Trump huet jo och aner Länner, déi vun der Blockad betraff sinn, den USA beim Eskortéiere vun den Tanker ze hëllefen.

Südkorea huet sech e Sonndeg zu dëser Annonce vum amerikanesche Staatschef geäussert. Wéi et vu Seoul heescht, géif ee genee am A behalen, wéi sech d’Situatioun an der Mierengt no dëser Ukënnegung géif entwéckelen. Et géif ee weider an enkem Kontakt mat den USA bleiwen, heescht et vum Büro vum koreanesche President. Eng konkret Ausso dozou, ob Südkorea selwer Schëffer an d’Strooss vun Hormus wäert schécken gouf et net.

Den iraneschen Ausseminister Abbas Araghtschi warnt iwwerdeems aner Staate virdrun, sech vum Krich ze bedeelegen. All Aktioun vun anere Länner kéint zu enger Eskalatioun vum Krich bäidroen.

Doudesaffer bei israeeleschen Attacken am Libanon

Israel huet iwwerdeems mat sengen Attacken op den Iran an och op de Libanon weidergemaach. Wéi et e Sonndegmoie vun der israeelescher Arméi geheescht huet, géif een e gréisseren Ugrëff op de Weste vum Iran fléien. Viséiert wier “d’Infrastruktur vum iraneschen Terrorregime”. Och de Libanon gouf nees aus der Loft vun Israel beschoss. Wéi et vun der staatlecher libaneesescher Noriichtenagence heescht, wier bei den Attacken op de Süde vum Land véier Persoune gestuerwen.

20 Persoune wéinst Verdacht op Zesummenaarbecht mat Israel verhaft

Am Iran hunn d’Autoritéiten dann op d’mannst 20 Persoune festgeholl, déi am Verdacht stinn, mat Israel zesummenzeschaffen. Zu de Festname wier et bei Razzien géint presuméiert pro-israeelesch Netzwierker an der Provënz West-Aserbaidschan komm. Dat mellt d’iranesch Nooriichtenagence Fars a berifft sech dobäi op de Procureur vun der Regioun, den Hossein Madschidi. Déi verhafte Persoune stéingen am Verdacht, Informatiounen iwwer Militär- a Police-Infrastruktur un Israel weidergeleet ze hunn.

Trump weist sech aktuell net bereet fir en Accord

An engem Interview mam US-Fernseesender NBC News huet den amerikanesche President dann annoncéiert, datt hien nach net fir een Accord iwwer en Enn vum Iran-Krich bereet wier: D’Bedéngunge wieren ''net gutt’’. Ma wéi eng konkret Bedéngungen et da genee bräicht, wollt hien am Interview net soen. Sécher wier awer, datt den Iran säin Atom-Programm misst opginn. Och vun iranescher Säit schéngt et wéineg Wëllen fir en Accord ze ginn. Béid Säite schénge sech op ee méi laange Konflikt anzestellen.

Am meeschte gelies
LSAP-Nationalkongress zu Hollerech
D'Maxime Miltgen an de Georges Engel sinn nei Co-Parteipresidenten
Video
Fotoen
25
RIP
Den däitsche Philosoph Jürgen Habermas ass am Alter vu 96 Joer gestuerwen
26. Spilldag an der Bundesliga
Zweemol Rout fir Bayern bei Gläichspill zu Leverkusen
26
Eng weider Arnaque mécht d'Ronn
Onéierlecher gi sech a Mailen als CMCM aus
7. Etapp Paris-Nice
Dorian Godon wënnt verkierzt Etapp, Jonas Vingegaard bleift a Giel
Video
0
Weider News
Den FCC-Chef Brendan Carr.
Wéinst Berichterstattung iwwer den Iran-Krich
US-Medienopsiicht FCC dreet Tëlees- a Radioschaîne mam Entzuch vun der Lizenz
0
Walplakater zu Paräis fir d'Gemengewalen 2026
Gëllen als Stëmmungstest fir d'Presidentiellen
A Frankräich ass den éischten Tour vun de Gemengewalen
1
Donald Trump
US-President rifft Länner, déi vum Blockage betraff sinn, op, den USA an der Strooss vun Hormus ze hëllefen
Tom Fletcher ass bei der UNO aktiv
"Et ass haart, de Moment an der humanitärer Hëllef ze schaffen"
Video
Fotoen
E Policeauto virun der jiddescher Schoul zu Amsterdam.
Buergermeeschtesch schwätzt vu muttwëlleger Attack
Explosioun viru jiddescher Schoul zu Amsterdam
En nordkoreanesche Rakéitentest vum 10. Mäerz 2026.
Südkoreanesche Militär a Japaneschen Defenseministère mellen
Nordkorea soll zéng Rakéiten a Richtung japanescht Mier geschoss hunn
