Ënnert anerem Äntwerten op déi Froe liwwert en neie Guide, deen de CLAE erausbruecht an e Mëttwoch presentéiert huet.

D'Organisatioun, déi de Lien tëscht den Associatioune vun auslännesche Matbierger mécht, hat 2017 schonn en éischte Guide erausbruecht. Deen neie Guide ass dann och un dat neit Gesetz ugepasst.

Guide fir Associatiounen/Reportage Claudia Kollwelter

Zanter dem Summer gëllen nei Reegele fir Associatiounen a Fondatiounen, déi ënnert anerem als Zil hunn, datt ee méi Transparenz schaaft.

"Et muss een zum Beispill op d'mannst eemol d'Joer seng Konten dem Registre de Commerce et des Sociétés publizéieren an da goufen d'ASBLe jo an 3 Kategorien agedeelt: déi kleng, déi mëttel an déi grouss", esou d'Anita Helpiquet vum CLAE.

D'Ännerunge sinn am Guide awer net forcement ervirgestrach, mee integréiert an de Rescht vun den Informatiounen. An 13 Carnete fënnt een alles, wat ee wësse muss als Associatioun.

"Wéi stellt een eng Aktioun op, mat engem Minimum u Methodologie, well dat néideg ass, fir Subsiden unzefroen. Mir hunn och e Carnet iwwer, wat d'Sourcë vu Finanzement zu Lëtzebuerg sinn a wou ee se konkret siche geet."

Et geet awer och ëm d'Gestioun oder d'Comptabilitéit vun enger klenger Associatioun. Weider Detailer a wou een de Guide bestelle kann, fënnt een op www.clae.lu.