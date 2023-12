Nodeem de fréiere Mataarbechter vum Nordspidol an d'Pensioun gaangen ass, huet hie fir sech decidéiert, sech politesch a senger Gemeng z'engagéieren.

Am Oktober 2020 gouf de Jean-Paul Zeimes bei Komplementarwale fir d'éischte Kéier an de Schierener Gemengerot gewielt a schonn Ufank 2021 zum Schäffen ernannt. Bei de Walen am Juni dëst Joer krut hien déi zweetmeeschte Stëmmen. Nodeems den Eric Thill de 17. November als Kulturminister vereedegt gouf, huet de Jean-Paul Zeimes de Poste vum Buergermeeschter provisoresch iwwerholl. Den 29. November gouf hien da vum Conseil eestëmmeg zum neie Gemengepapp gewielt. An op deem Posten dierft him d'Aarbecht an deenen nächste Joren net sou séier ausgoen.

Zu Schieren laut zanter Kuerzem eng nei Klack, Jean-Paul Zeimes heescht deen neie Gemengepapp. Well en net wollt, datt ëm d'Zäit an der Pensioun laang gëtt, huet den 62 Joer ale Pensionär, dee beim CHNP geschafft huet an do ënnert anerem fir Bauprojete responsabel war, virun dräi Joer decidéiert, sech an der Lokalpolitik ze engagéieren. Säin neie Büro misst en nach perséinlech ariichten, mä säi Virgänger huet him op d'mannst fir den Iwwergank e bëssi Konscht hannerlooss. Ma an deenen nächste Méint a Jore wäert de Jean-Paul Zeimes net sou vill Zäit kréien, Biller ze kucken, well et gëtt genuch ze dinn.

"D'Vestiairen, d'Buvette vum Fussballclub hei zu Schieren, déi nei gemaach ginn, dat soll am Fréijoer d'nächst Joer ulafen. D'Wandmillen, wou mer och sou wäit fäerdeg si mat de Geneemegungen, wou d'Baugeneemegung eigentlech lo nach am Dezember soll rausgoen an do och am Fréijoer soll lancéiert ginn. Mir hunn den Abris pétanque do hannen och um Site sportif, deen am gaangen ass, sech ze maachen an deen och am Fréijoer soll funktionell sinn."

Den Ausbau vun der Maison relais oder de Reamenagement vun der Gare si weider Chantieren. Doriwwer eraus stinn awer och gréisser Projeten an d'Haus, beispillsweis de véierspueregen Ausbau vun der B7. Zanter Laangem gëtt zudeem iwwert eng Fusioun vun den Nordstadgemengen diskutéiert. Hei huet de Schierener Buergermeeschter eng kloer Meenung.

"Fir mech gesinn ech et sou, datt ee wierklech seet, keng Anung 2026, 2027 de Referendum. Fäerdeg sinn, mat enger Propositioun an enger Konventioun, wou een de Leit ka presentéieren: 'Hei voilà dat do, dat wär de Pak, deen der da stëmmt.' Well déi Fro, Nordstad Jo oder Nee, mengen ech ass net seriö, kann een och net seriö stellen. Do muss schonn iergendwou een Aarbechtsdokument sinn, wou ee seet, dorobber referéiere mer, dat do wëlle mer maachen an da muss de Bierger fir sech decidéieren Jo oder Nee."

Als Ausgläich zur Politik geet de Jean-Paul Zeimes gäre wanderen, beispillsweis op den Aussiichtspunkt Tëllsbam iwwert Schieren. Och als Gemengepapp wëllt hie sech Zäit fir Privates huelen.

"Ech hunn awer och déi lescht Deeg aacht Stonnen op der Gemeng verbruecht, an awer och fir mech geduecht, hei ok d'Pensioun ass jo schéin a gutt, mä do mussen awer och nach e bëssi den Hobby, d'Famill hir Plaz hunn. Et war lo ee vun de Kolleegen aus der Nordstad, dee mer gesot huet: 'Voilà, da gees de jo lo mol net méi an d'Vakanz.' Dat gesinn ech awer bëssi anescht an dat wäert ech awer och bëssi anescht schëppen, soen ech lo mol. "

Mat siwen zu enger Stëmm huet de Gemengerot decidéiert, datt et nom Depart vum Eric Thill zu Schieren keng Komplementarwale wäert ginn. Déi nei Ekipp wëllt sech lo voll op déi zukünfteg Aufgabe konzentréieren.