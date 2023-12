Déi gréng Sektioun aus der Gemeng Kielen constatéiert eng hirer Meenung no feelend Zukunftsvisioun vun der CSV-LSAP-Koalitioun.

Dat mécht een dorunner fest, datt et och knapp sechs Méint no de Walen nach ëmmer keng Schäfferotserklärung gëtt.

Kritik vun der grénger Sektioun un der Kielener Majoritéit / Marc Hoscheid

Dowéinst werfen déi Gréng vu Kielen der Majoritéit e Pilotage à l'aveugle vir. Deen eenzege Grénge Conseiller Larry Bonifas kritiséiert, datt virun allem duerch de Projet Elmen eng Phas vu gréisserem Wuesstem virun der Gemeng leie géing: "Mir lafen dem Bock quasi no, d'Gemeng. Do leeft lo sou vill, et gëtt eng riseg Schoul gebaut, do kënnt lo iergendwann Liewen an dat Haus, hoffentlech. Déi fréier Majoritéit an déi aktuell Majoritéit, se hunn ee Plang fir eng nei Sportshal mat enger Schwemm ze bauen. Also Dir mierkt, et kënnt extrem vill op d'Gemeng duer."

Den CSV-Buergermeeschter Félix Eischen léisst d'Kritik, et géing een dem Wuesstem hannendru lafen, iwwerdeems net gëllen: "Mir sinn de Moment amgaangen, un enger Infrastruktur ze schaffen, déi prett ass, fir 10.000 Awunner bei eis opzehuelen. Wéini mer op déi 10.000 kommen, kann ech Iech net soen, mä dat wäert keng 20 Joer méi daueren. Dat ass ganz just de Contraire vun engem Pilotage à vue, well mer einfach wëssen, datt dat eng Kéier op eis duerkënnt. An déi Infrastrukturen, déi mer am gaange sinn ze maachen, déi si prett, fir déi Leit opzehuelen."

Et hätt ee sech mat der Schäfferotserklärung Zäit gelooss, well ee virdru scho sechs Joer an enger Koalitioun war a sech gutt kenne géing. Dat ënnersträicht och den 1. Schäffe Marc Bissen vun der LSAP an nennt nach ee weidere Grond: "Mir sinn an enger Finanzsituatioun, wou mer wierklech awer mussen oppassen, wou mer histeieren an ebe grad kee Pilotage à vue wëlle maachen. Dat heescht, mir wollten déi Erklärungen, déi politesch Erklärungen och, parallel zu den Entwécklunge vun den Zuelen a vun eisem Budget diskutéieren."

Bei der zweeter Oppositiounspartei, der DP, hätt ee sech och gewënscht, datt d'Schäfferotserklärung éischter virgedroe gi wier. De Conseiller Patrick Krecké geet awer net ganz sou haart mat der Majoritéit an d'Geriicht wéi déi Gréng: "Et ass net ëmmer d'Kommunikatioun, déi vläicht sou leeft, wéi se kéint lafen, do ginn ech och engem Här Bonifas vun deene Grénge Recht. Mee complètement à l'aveugle ass lo vläicht e bëssi haart."

E Méindeg, den 11. Dezember, wëllen CSV an LSAP zesummekommen, fir d'Schäfferotserklärung ofzeseenen. D'Dokument soll nach dee selwechten Dag publizéiert ginn. Den 22. Dezember gëtt d'Erklärung am Gemengerot presentéiert.

An engem Interview mam "Luxemburger Wort" hat de Félix Eischen och nach ernimmt, datt d'Schäfferotserklärung viru sechs Joer réischt am Januar presentéiert gi wier. Dorobber ugeschwat, muss de Larry Bonifas laachen. 2017 wieren d'Wale jo och réischt am Oktober organiséiert ginn.