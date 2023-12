UNICEF Lëtzebuerg huet e Mëttwoch e Rapport iwwert d'Kanneraarmut vum Centre de Recherche Innocenti virgestallt.

De Grand-Duché ass souguer dat Land, dat verglach mam PIB am meeschte fir Familljeleeschtungen ausgëtt. Ma awer leie mir, wat de Risiko vu Kanneraarmut ugeet am ënneschte Beräich. De Rapport huet 39 Länner aus der EU an der OECD, also relativ räich Länner, matenee verglach. An do kënnt Lëtzebuerg op déi 35. Plaz.

"Et geet eis net ëm eng Utopie", sot de Paul Heber, Spriecher vun der UNICEF, zum Rapport iwwer d’Kanneraarmut. "Mir vergläiche Länner mateneen a wa verschidde Länner, déi Ähnlechkeete mat Lëtzebuerg hunn, besser do stinn, da misst dat fir de Grand-Duché och méiglech sinn." Kanneraarmut bleift nämlech och hei am Land e Problem. Net nëmmen ass Lëtzebuerg ganz zum Schluss vum Klassement, mä et ass souguer méi schlëmm ginn.

D'UNICEF huet d'Situatioun als Zäitbomm, déi amgaang ass ze ticken, definéiert. Et misst elo vun uewen erof eppes geschéien, well déi sozial Kohesioun soss géing riskéieren ze zerbriechen. Dowéinst bedauert d’Organisatioun, dass d’Kanneraarmut am Koalitiounsaccord net ernimmt gëtt.