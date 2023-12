Mat engem Spriecher vun der däitscher Ermëttlungsgrupp hu mer iwwert d'Virgoen an d'Hannergrënn vun dëse Strofdote geschwat.

Et war géint 4 Auer um Dënschdeg, wéi zu Daleiden, net wäit ewech vun der Lëtzebuerger Grenz, e Geldautomat an der Haaptstrooss d'Affer vu Brigange ginn ass. Zeienaussoen no hätt et direkt e puer Mol geknuppt. Op Nofro huet de Pressebüro vun der Lëtzebuerger Police confirméiert, datt d’Lëtzebuerger Police vun den däitsche Kolleegen iwwer de Fait informéiert gouf an eng Patrulle sech un der Sich no den Täter bedeelegt huet.

© Domingos Oliveira / RTL

Et ass en typesche Fall, wéi Bande reegelméisseg an Däitschland an an den ameren Nopeschlänner Bankomater sprengen, esou de Marco Ellermann, vun der Police vun Osnabrück, déi Deel vun enger Enquêtë-Grupp ass, fir d'Virfäll a ganz Däitschland ze ënnersichen.

Wéi ginn d'Täter vir?

Et kann ee vum "moderne Bankiwwerfall" schwätzen, fréier wieren d'Brigange mam Revolver an d'Bank gaangen, haut sprengen se Automaten. An der Reegel wieren et 3 Täter, no 5 Minutte géife se sech nees duerch d'Bascht maachen, esou de Marco Ellermann. Mat séieren Autoe géife se virun der Police fortfueren. D'Course-Poursuitte sinn zum Deel esou geféierlech, dass d'Police d'Verfolgung ofbrécht oder et zu Accidenter kënnt.

© Polizei Osnabrück

Bis 2020 hunn d'Täter virun allem mat Gas d'Automate gesprengt, mëttlerweil kéim an zwee Drëttel vun de Fäll richtege Sprengstoff an den Asaz. Reegelméisseg géifen esou Beträg am sechs-stellege Beräich geklaut ginn.

Wie sinn d'Täter?

D'Täter géifen zum groussen Deel aus Holland kommen. Dacks wieren et jonk Männer am Alter vun 18 bis 25 Joer.

Krimineller aus Holland hu sech dorop spezialiséiert:"Das sind im Moment die Profis im Geldautomat sprengen." Si géifen déi oppe Grenzen an d'"Hunnegdëppen", déi d'Geldautomate sinn, notzen. A ganz Däitschland gëtt et eng ronn 50.000 Automaten, 2022 goufen der eleng an der Bundesrepublik bal 500 gesprengt.

© Polizei Osnabrück

Wéi kënnen esou Strofdote verhënnert ginn?

Engersäits missten d'Banken hir Automaten ofsécheren an d'Sprenge quasi onméiglech maachen. Et géifen Technike ginn, fir duerch d'Afierwe vun de Schäiner, dës onbrauchbar ze maachen, esou de Spriecher vun der Police vun Osnabrück.

© Polizei Osnabrück

Et misst een awer och enquêtéieren an dat iwwert d'Grenzen eraus. Wann een dee Beräich vun der organiséierter Kriminalitéit an de Grëff wéilt kréien, misst ee sech austauschen. Dat wier scho bei enger Rei Enquête gegléckt. Mat der Belsch, Lëtzebuerg an anere Staate misst een dofir enk zesummeschaffen.

Wéini goufen et Sprengungen zu Lëtzebuerg?

Och zu Lëtzebuerg gouf et an de leschte Joren eng Rei Sprengunge vu Bankomater.

2018: Post Nidderaanwen; Bil Heischent; BGL Housen

2019: BCEE Wëntger; CRR Réimech; Post Miersch

2020: CRR Wäiswampech; BIL Grevenmacher; BGL Pommerlach; CRR Wuermer

2021: CRR Wëntger; Post Nidderkäerjeng

2022: BGL BNP Nidderkäerjeng; Post Esch-Sauer