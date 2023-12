Grad de Covid, ma och d'Gripp an den RS-Virus si momentan am Ëmlaf.

Krankheeten um Kommen / Reportage Annick Goerens

An de Praxisse vun den Dokteren ass den Ament vill lass, well vill Leit erkaalt sinn. Och d’Santé huet déi lescht Wochen eng Hausse vun den Otemweeerkrankunge festgestallt. Aussergewéinlech fir dës Joreszäit ass dat net, sot de Moien den Dr. Marc Trierweiler. Mir ware bei hien op Hesper an de Centre médical. Et wär méi kal dobaussen, d'Leit réckele méi no beieneen, d'Vire kënne sech gutt verbreeden a sou stécht ee sech méi séier un, sou den Dr. Trierweiler.

"80 bis 90% vun de Leit, déi bei eis kommen, hunn Erkältungskrankheeten. Kapp wéi, Glidder wéi, Houscht a Schnapp. E groussen Deel ass de Covid, deen eis nach ëmmer op Trapp hält. D’Gripp ass liicht um Kommen an den RS-Virus war elo eng Zäitchen do. Sou huet een d’Hänn voll ze dinn."

Extrait Dr. Trierweiler

Wéinst dem Corona muss ee sech elo net déi grouss Suerge maachen. Meeschtens geet et ouni Komplikatiounen, sou den Dokter. Sech virun enger Erkältung schützen, kéint ee wéi een dat déi lescht Joren agetriichtert krut: Hänn wäschen, net krank ënner d’Leit, eng Mask u bei ville Leit a grouss Mënschemasse vermeiden.