E Freideg den Owend an an der leschter Nuecht sinn direkt e puer Leit, déi däitlech ze vill gedronk haten, de Policebeamte ganz negativ opgefall.

Si all hunn déi ëffentlech Rou gestéiert a waren eng Gefor fir déi aner Leit a sech selwer. Dowéinst hu si d'Nuecht, bis hire Rausch ausgeschlof war, am Arrest verbruecht.

D'Police nennt an hirem Bulletin dann och nach e puer Beispiller, esou e Freideg am Nomëtteg zu Esch, wéi zwee Männer bei der Gare unenee gerode sinn. Wéi d'Polizisten op d'Plaz koumen, war d'Kläpperei schonn eriwwer. Ee vun de Männer, deen offensichtlech alkoholiséiert war, war géintiwwer de Beamten awer ganz onkooperativ an huet si beleidegt.

Eng zweet Situatioun gouf et dann op der Gare an der Stad. Hei war eng Persoun ënnerwee, déi aner Passante beleidegt an haart gejaut huet. Och bei der Kontroll huet sech d'Persoun net berouegt an och d'Beamte krute net déi léifste Wierder un de Kapp gehäit. A béide Fäll goufen d'Leit matgeholl.

Alkoholiséiert Persoune waren awer och net nëmmen zu Fouss ënnerwee, mä si hate sech och hannert d'Steierrad vun hirem Auto gesat. Esou zu Biergem, wéi e Won an dräi Autoen, déi do ofgestallt waren, gerannt ass. Hie koum zwar net an de Passagearrest, mä fir eng Kontroll an d'Spidol. Dat awer ouni Permis.

Zu Iechternach war de géint 1.30 Auer der Police e beschiedegten Auto gemellt ginn, deen iwwert eng Verkéiersinsel gefuer war. Och hei war Alkohol am Spill an de Permis war fort.