En Donneschdeg de Mëtteg war e besonnesche Moment fir eng ganz Partie Schüler.

D'Groussherzogin Maria Teresa huet Schüler aus dem Lëtzebuergesch-Cours aus dem Lycée Vauban, Kanner mat besonnesche Besoinen a mannerjäreg Refugiéeën aus Afghanistan, Syrien an Eritrea am Palais an der Stad empfaangen.

S.A.R. la Grande-Duchesse a reçu successivement, ce jeudi après-midi au Palais, des élèves du Lycée Vauban, des enfants à besoin spécifique réunis par le Centre de Développement intellectuel & des réfugiés mineurs 🇦🇫🇪🇷🇸🇾 de la structure d’accueil Elisabeth. ©MGD pic.twitter.com/tGD97ihQNx — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) December 8, 2023

Am Kader vun dëser Visitt hunn d'Kanner mat spezifesche Besoinen, déi mam Centre de Développement intellectuel op der Plaz waren, eng eegen Adaptatioun vun der Willhelmus, déi op Geste baséiert, opgefouert.

Wéi et um Internetsite vum Haff heescht, ass d'Visitt Deel vun enger Sensibiliséierungscampagne, déi op déi besonnesch Besoine vu Kanner soll opmierksam maachen.