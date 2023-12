Am leschten Trimester misst scho vill geschéien, fir nach ze evitéieren, datt d'Ekonomie dëst Joer zeréckgeet.

Och am drëtten Trimester war et par Rapport zum zweeten eng liicht Baisse vun 0,1% ginn.

D'Aktivitéit um Bau huet weider nogelooss, allerdéngs manner staark wéi nach am Fréijoer.

Liicht biergop goung et dogéint am Horeca-Secteur, an der Industrie an am Beräich Informatioun a Kommunikatioun.