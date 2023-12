Zu Ollem an der Gemeng Kielen sinn am Ganzen 800 Logementer fir iwwer 2.000 Leit geplangt. 154 Wunnunitéite sinn et elo am 2. PAP fir iwwer 83 Milliounen.

Op der Itzegerknupp zu Bouneweg an der Stad si 786 Logementer fir 2.000 Awunner virgesinn. Dat an den nächsten 10 Joer. Käschtepunkt: 193 Milliounen Euro. D'SNHBM ass bei den zwee Projeten den ëffentleche Promoteur.