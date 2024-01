De Mann, deen zu Tënten wunnt, huet sech e Méindeg am Nomëtteg op e Vëlostour gemaach a gëllt zanterhier als vermësst.

Wéi d'Police schreift, konnt de Vëlo vum Franz Fritsch en Dënschdeg an der Géigend vun Aansebuerg fonnt ginn. D’Police geet also dovun aus, datt hie sech och fir d’lescht do, respektiv an der Géigend vu Bur opgehalen huet.

De Vermëssten ass vu schlanker Statur, tëscht 1,90 an 2 Meter grouss, huet kuerz blond Hoer a blo Aen. Hien hat däischter Sportskleedung un.

Wien de Mann gesinn huet oder soss Informatiounen zum Vermëssten huet, soll sech bei der Police vu Miersch per Telefon um 24 49 01 000 oder per Mail op police.MERSCH@police.etat.lu mellen.